வெந்து தணிந்தது காடு.. கொரோனாவுக்கு பெரிய கும்பிடு போடு! 2020க்கு பிறகு முதல் முறை ஒரு ஹேப்பி நியூஸ்

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வந்த கொரோனா வைரஸ் இன்னும் முற்றிலுமாக ஒழிந்துவிடவில்லை என்றாலும் அது முடியும் தருவாயை நெருங்கிவிட்டது என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதோனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சீனாவின் உகான் நகரில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் கொரோனா எனும் கொடிய வைரஸ் நோய் முதன் முதலாக கண்டறியப்பட்டது.

சீனாவில் முதலில் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக ஊடகங்களில் செய்தி வந்த போதெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய நெருக்கடியை அந்த கொரோனா ஏற்படுத்தும் என்று பலரும் கற்பனைக் கூட செய்து இருக்க மாட்டோம்.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director of the World Health Organization, has said that although the corona virus, which has been threatening the world, has not yet completely disappeared, it is nearing its end.