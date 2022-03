அம்மாவிற்காக உக்ரைனிலேயே தங்கிய மகள்.. மருந்து வாங்க சென்ற போது.. ரஷ்ய தாக்குதலில் பலி.. சோக பின்னணி

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கீவ்: உக்ரைனில் உடல்நலம் குன்றிய தனது தாய்க்கு மருந்து வாங்குவதற்காக வெளியே சென்ற அந்நாட்டு பெண் மருத்துவர், ரஷ்ய படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டு உள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தத் தொடங்கியவுடன் பெண்களும் குழந்தைகளும் நாட்டை விட்டு தப்பிச்செல்ல உக்ரைன் அரசு அனுமதித்தது. பலர் அண்டை நாடுகளுக்கு தப்பிச் சென்றுவிட்ட நிலையில் சில பெண்கள் உக்ரைனிலேயே தங்கி இருக்கின்றனர்.

English summary

The female doctor who stayed in Ukraine for her mother, The tragedy of being killed with her mother A Ukrainian woman doctor who went out to buy medicine for her ailing mother in Ukraine has been killed in an attack by Russian troops.