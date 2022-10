ஹிஜாப் போராட்டத்தில் உயிரிழந்த பெண்.. பிணத்தை கூட திருடி சென்ற.. ஈரான் பாதுகாப்பு படையினர்

International

oi-Halley Karthik

தெஹ்ரான்: ஈரானில் ஹிஜாப் போராட்டம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், இந்த போராட்டங்களில் பங்கேற்பவர்கள் மீது சரமாரியான தாக்குதல் நடத்தப்படுவதாக போராட்டக்காரர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இவ்வாறு இருக்கையில் கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்னர் காணாமல் போன 17 வயது இளம் பெண் உயிரற்ற உடலாக மீட்கப்பட்டுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆனால் இந்த உடலையும் பாதுகாப்புப் படையினர் உறவினர்களிடமிருந்து பறித்து வேறு ஒரு இடத்தில் அடக்கம் செய்துள்ளதாக தற்போது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

As the hijab protests are intensifying in Iran, the protestors have accused the participants of these protests of being subjected to barrage of attacks. In this way, a 17-year-old girl who went missing 10 days ago has been recovered as a lifeless body, which has caused a lot of controversy. But now there is an allegation that this body has been taken away from the relatives by the security forces and buried in another place.