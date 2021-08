ஆப்கனிலிருந்து முழுமையாக வெளியேறியது அமெரிக்க ராணுவம்.. வான வேடிக்கைகளுடன் தாலிபான்கள் கொண்டாட்டம்

International

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க ராணுவம் முழுமையாக வெளியேறியுள்ளது. கடைசி ராணுவ வீரரும் வெளியேறும் புகைப்படத்தை அமெரிக்க ராணுவ தலைமையகமான பெண்டகன் வெளியிட்டிருக்கிறது.

அமெரிக்க ராணுவம் முழுமையாக வெளியேறியதை தாலிபான்கள் வானவேடிக்கைகளுடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ஆப்கானிஸ்தான் உண்மையாகவே சுதந்திரம் பெற்று விட்டது என்று அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

The U.S. military has completely withdrawn from Afghanistan. The Pentagon has released a photo of the last soldier leaving. The Taliban are celebrating the complete withdrawal of the US military with fireworks.