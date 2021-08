வீடு வீடாக புகுந்து எதிரிகளை பழி வாங்கும் தாலிபான்கள்.. ஐ.நா. பகீர் ரிப்போர்ட்!

International

oi-Veerakumar

காபூல்: வீடு வீடாக புகுந்து எதிரிகளை பழிவாங்க தாலிபான்கள் தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருவதாக ஐ.நா. சபையின் அறிக்கையொன்று எச்சரிக்கை பிறப்பித்துள்ளது. அதேநேரம், நாங்கள் அப்படி செய்ய மாட்டோம் என்று தாலிபான்கள் தரப்பு உறுதியளித்துள்ளது.

20 ஆண்டு கால சிவில் போருக்கு பிறகு ஆப்கனை கைப்பற்றியுள்ளனர் தாலிபான்கள். எனவே இதுவரை அரசுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்களை கொலை செய்துவிடுவார்கள் என்ற அச்சத்தில் பலரும் நாட்டை விட்டே ஓடி வருகிறார்கள்.

இதனிடையேதான், ஐ.நா.சபையின் எச்சரிக்கை அறிக்கை ஒன்று சமீபத்தில் வெளியானது. அதில், தாலிபான்கள் வீடு வீடாக சென்று எதிராளிகளை தேடி வருவதாக எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது.

English summary

The United Nations says the Taliban are conducting house-to-house searches to retaliate against the enemy. A statement from the council issued a warning. At the same time, the Taliban have promised that we will not do that.