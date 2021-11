ஸ்பேஸ் வாக்கில் அசத்திய வீராங்கனை.. விண்வெளியில் நடந்த முதல் சீன பெண்.. ரெடியாகும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்!

International

oi-Shyamsundar I

பெய்ஜிங்; சீன விண்வெளி வீராங்கனை வாங் யாப்பிங்கும் நேற்று ஸ்பேஸ் வாக் செய்தார். இதன் மூலம் சீனாவிற்காக ஸ்பேஸ் வாக் மேற்கொண்ட முதல் பெண் என்ற சாதனையை புரிந்துள்ளார்.

விண்வெளியில் சீனா தற்போது ஆராய்ச்சி மையம் ஒன்றை கட்டி வருகிறது. அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளின் கூட்டு முயற்சியாக ஏற்கனவே சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் இயங்கி வருகிறது. சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் இன்னும் சில மாதங்களில் காலாவதியாகிவிடும்.

இந்த நிலையில் சீனா தங்களுக்கு என்று தனியாக விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தை கட்டி வருகிறது. சீனா கட்டிவரும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு டியாங்யாங் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Astronaut Wang Yaping became the first Chinese woman to walk in space, as her team completed a six-hour stint outside the Tiangong space station as part of its ongoing construction