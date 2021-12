இரு கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு .. வங்கதேசத்தில் அதிர்ச்சி

International

oi-Rajkumar R

டாக்கா: ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நாடு திரும்பிய வங்கதேச கிரிக்கெட் அணியின் இரு வீராங்கனைக்களுக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதையடுத்து அவர்கள் இருவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

வங்கதேசத்தில் இதுவரை 15 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 996பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் அந்நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 28,022 ஆக உள்ளது.

சூறாவளியில் சிக்கி 6 அமேசான் ஊழியர்கள் பலி – இதயம் உடைந்துவிட்டதாக ஜெஃப் பெசோஸ் உருக்கம்

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அந்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதால் நாட்டு மக்களிடையே உச்சகட்ட அச்சம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில் ஜிம்பாப்வே சென்று திரும்பிய வங்காளதேச மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் வீராங்கனைகளுக்கு ஓமிக்ரான் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Zimbabwe's health minister has said that two players of the Bangladesh cricket team who returned home after completing their tour of Zimbabwe have been isolated after it was confirmed that they were infected with Omicron.