மீண்டும் சோவியத் யூனியன்? உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்ய படைகள்.. ரஷ்யா போடும் ஸ்கெட்ச்.. பரபர பின்னணி

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: உக்ரைன் நாட்டின் எல்லையில் ரஷ்யப் படைகள் குவிக்கப்பட்டு வருவது உலக நாடுகள், குறிப்பாக அமெரிக்காவுக்கு கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதற்கான காரணத்தை நாம் பார்க்கலாம்.

கம்யூனிச நாடுகளில் ஒன்றாக இருந்த சோவியத் ஒன்றியம் கடந்த 1991 டிசம்பர் மாதம் வீழ்ச்சி அடைந்தது. அப்போது ரஷ்யா, உக்ரைன் பெலராஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகள் உருவானது.

இருப்பினும், புதின் தலைமையிலான ரஷ்யாவுக்கு மீண்டும் சோவியத் யூனியன் கட்டமைக்க வேண்டும் என்ற திட்டம் உள்ளதாகவும் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.

English summary

Russian forces along the Ukrainian border has concerned the Western countries. All things to know about Russia's plan in Ukraine in tamil.