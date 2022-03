நாங்கதான் காரணம்.. இந்திய மாணவர்களிடம் சொன்ன மத்திய அமைச்சர்! "பொய்" என்று குறுக்கிட்ட ருமேனிய மேயர்

International

ருமேனியா: நான் தான் பேசுவேன் என்று கூறிய மத்திய அமைச்சருக்கு ருமேனிய மேயர் பதிலடி தந்துள்ளார். அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

உக்ரைன் ரஷ்யா போர் தீவிரமாக நடந்து வருவதால், அங்கிருக்கும் இந்திய மாணவர்வளை அண்டை நாடுகள் வழியாக மீட்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது இந்திய அரசு.

உக்ரைனின் அண்டை நாடுகளான போலந்து, ருமேனியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்திர்களில் 3,726 பேரை இன்று ஒரே நாளில் மீட்க 19 விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

The Romanian mayor has retaliated against the Union Minister who said he would speak. That video is spreading virally on social websites