16 வயது கர்ப்பிணியை சீரழித்த ரஷ்ய வீரர்! ஆசைக்கு இணங்காவிட்டால் 20 பேருடன் வருவேன் என மிரட்டல்

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வரும் நிலையில் கெர்சனில் 16 வயது கர்ப்பிணியை குடிபோதையில் இருந்த ரஷ்ய வீரர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். மேலும், ஆசைக்கு இணங்காவிட்டால் 20 பேரை அழைத்து வந்து துன்புறுத்தல் செய்வதாக மிரட்டியதாக பாதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணி கூறியுள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கை 2 மாதங்களை தாண்டியும் தொடர்ந்து வருகிறது. இந்த போர் நடவடிக்கையால் ஏராளமான மக்கள் உக்ரைனை விட்டு வெளிநாடுகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர்.

தற்போது உக்ரைன் மீது ரஷ்யா வான்வெளி, தரை வழி தாக்குதலை தொடர்ந்துள்ளது. இதனால் உக்ரைன் வீரர்கள் மட்டுமின்றி அப்பாவி மக்களும் பலியாகின்றனர். உக்ரைனின் பதிலடியால் பிற ரஷ்யாவின் வீரர்களும் கொன்று குவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

"Either you sleep with me now, or I will bring 20 more men," these were the words of a drunk Russian soldier before he allegedly raped a 16-year-old pregnant teen in the city of Kherson -- under Russian control.