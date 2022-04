"அவங்க பிளனே வேற! சொன்ன புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிளீஸ்!" யாருக்காக சொல்கிறார் ஜெலன்ஸ்கி.. பரபர உக்ரைன்

International

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைன் ரஷ்யா போர் மீண்டும் தீவிரமடையத் தொடங்கி உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப். இறுதியில் முழு வீச்சில் போரை ஆரம்பித்தது. உக்ரைன் நாட்டின் பல முக்கிய நகரங்களைக் குறித்து வைத்து ரஷ்யா தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இந்தப் போர் காரணமாகப் பல லட்சம் உக்ரைன் மக்கள் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சொந்த வீட்டையும் வாழும் பகுதிகளையும் விட்டும் வெளியேறி உள்ளனர்.

English summary

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has said the fate of Ukraine will be decided in the country’s east and south: (உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி ரஷ்யா போர் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் தமிழ்) Zelenskyy's latest speech about Ukraine war.