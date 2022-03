போரால் சிதறிய உக்ரைன்.. பேச்சுவார்த்தையை தொடர ஜெலன்ஸ்கி கோரிக்கை.. ஆனாலும் ஒரு விஷயத்தில் உறுதி

International

கீவ் : உக்ரைன் மீது ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக ரஷ்யா போரை நடத்தி வரும் நிலையில், ரஷ்யா அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை தொடர வேண்டும் என உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது 31வது நாளாக போர் தொடுத்து வரும் நிலையில், ரஷ்யாவின் தாக்குதலுக்கு அஞ்சி கார்கீவ் நகர மக்கள் ஒரு மாதத்திற்கும் மேல் பாதாள அறைகளில் பதுங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மரியுபோல் நகரில் 1000க்கும் மேற்பட்டோர் தஞ்சமடைந்திருந்த திரையரங்கில் ரஷியப் படைகள் குண்டுவீசித் தாக்கியதில் சுமார் 300 பேர் இறந்ததாக உக்ரைன் அதிர்ச்சி தரும் குற்றச்சாட்டினை முன்வைத்துள்ளது.

