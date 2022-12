ஓரினச்சேர்க்கைக்கு ஆதரவு.. ‛வானவில்’ டீசர்ட் அணிந்த பத்திரிகையாளர் திடீர் பலி.. கத்தாரில் சர்ச்சை

International

oi-Nantha Kumar R

தோகா: கத்தாரில் உலககோப்பை கலால்பந்து போட்டி நடந்து வரும் நிலையில் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்கள் தொடர்பான சர்ச்சை இன்னும் விவாதத்தில் இருந்து கொண்டே தான் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களுக்கு ஆதரவாக ‛வானவில்' டீசர்ட் அணிந்து சென்றதாக சமீபத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட அமெரிக்க பத்திரிகையாளர் மயங்கி விழுந்து இறந்துள்ளார். இதன் பின்னணியில் கத்தார் அரசு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் கிளப்பப்பட்டுள்ளது.

கத்தார் நாட்டில் உலககோப்பை கால்பந்து போட்டி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 32 அணிகள் பங்கேற்றன. லீக் போட்டி முடிந்து நாக் அவுட் சுற்றில் 16 அணிகள் மோதின.

நாக் அவுட் சுற்றில் வெற்றி பெற்ற 8 அணிகள் தற்போது காலியிறுதி போட்டியில் மோதி வருகின்றன. காலியிறுதி ஆட்டங்கள் நேற்று துவங்கி இன்றுடன் முடிவடைய உள்ளன.

English summary

With the FIFA World Cup underway in Qatar, the gay controversy continues to be debated. In this case, the American journalist who was recently arrested for wearing a rainbow'' dessert in support of homosexuals has fainted and died. Suspicions have been raised that the Qatari government may be behind this.