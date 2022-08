உக்கிரமாகும் உக்ரைன் போர்! மீண்டும் கொடுக்கும் அமெரிக்கா! ட்ரோன்கள் உள்ளிட்ட 3 பில்லியன் டாலர் உதவி!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து பல மாதங்கள் ஆகியுள்ள நிலையில், ரஷ்ய படையினருக்கு உக்ரைன் ராணுவம் இணையா பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில் உக்ரைனுக்கு கூடுதலாக 3 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான உதவிகளை வழங்க உள்ளதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.

ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிகிட்டத்தட்ட 6 மாதங்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் உக்ரைன் நாட்டின் பல பகுதிகள் தொடர்ந்து ரஷ்ய ராணுவத்தினரின் குண்டுவீச்சுக்கு ஆளாகி வருகின்றன.

இதனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் நாட்டை வீட்டு வெளியேறி அண்டை நாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்துள்ள நிலையில், தற்போதை போர் நிறுத்தம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லையென்றே உலக நாடுகள் கவலை தெரிவித்துள்ளன.

36 மணி நேரத்தில் 15 கொலை! எகிறி அடித்த இபிஎஸ்! 2 நாளில் 12 கொலை தான்! தமிழக போலீஸ் அளித்த விளக்கம்!

English summary

It has been several months since Russia launched a war on Ukraine, and the Ukrainian army has been retaliating against Russian forces. In this case, the United States has announced that it is going to provide an additional 3 billion dollars worth of aid to Ukraine.