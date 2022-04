நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ரத்தை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றம் செல்வோம் - பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

இஸ்லாமாபாத் : பாகிஸ்தானில் ஆளும் இம்ரான் கான் அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை சபாநாயகர் ரத்து செய்துள்ளது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது என பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சித் தலைவர் பிலாவால் பூட்டோ சர்தாரி தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் பொருளாதார தேக்க நிலைக்கு இம்ரான் கானின் மோசமான அணுகுமுறையே காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டை முன் வைத்த எதிர்கட்சிகள், அவர் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

இதனை தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்துள்ளனர். இன்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பு நடக்கிறது.

இஸ்லாமிய வரலாற்றுடன் தன்னை ஒப்பிட்ட பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான்... ஏன்? எதற்கு?

English summary

Bhilaval Bhutto Zardari, the leader of the Pakistan People's Party (PPP), has said that the Speaker's cancellation of the no-confidence motion against the ruling Imran Khan government in Pakistan is anti-democratic