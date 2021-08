கடைசி அமெரிக்கரை வெளியேற்றும் வரை.. ஆப்கானை விட்டு படைகள் வெளியேறாது: அதிபர் பிடன் அறிவிப்பு

International

oi-Shyamsundar I

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்கர்கள் எல்லோரையும் வெளியேற்றும் வரை அங்கிருந்து அமெரிக்க படைகள் வாபஸ் வாங்காது, கூடுதல் காலம் அங்கு அமெரிக்க படைகள் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் அதற்கும் தயார் என்று அமெரிக்க அதிபர் பிடன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் வெளியேறிவிட்டது தற்போது காபூலில் மட்டுமே அமெரிக்க படைகள் விமானம் நிலையம் அருகே குவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க படைகளின் வெளியேற்றத்தை தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. எதிர்பார்த்ததை விட வேகமாக ஆப்கான் அரசு கவிழ்ந்த நிலையில் தாலிபான்கள் அங்கு ஆட்சியை பிடித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய அதிபர், அமைச்சர்கள் விரைவில் பதவி ஏற்க உள்ளனர். ஆப்கானிஸ்தானின் பெயரும் இஸ்லாமிக் எமிரேட்ஸ் ஆப் ஆப்கானிஸ்தான் என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ஆப்கான் மக்கள் பலர், வெளிநாட்டினர், தூதரக அதிகாரிகள் வரிசையாக வெளியேறி வருகிறார்கள்.

English summary

We will stay in Kabul till we rescue all over citizens says US President Biden on Afghanistan rescue mission.