"முன்னாள் கேஜிபி உளவாளி!" ரஷ்யாவில் திடீரென அதிகாரத்திற்கு வரும் நிகோலாய் பட்ருஷேவ்? என்னாச்சு

மாஸ்கோ: ரஷ்ய அதிபர் புதின் கேன்சர் ஆப்ரேஷன் செய்து கொள்ள உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில், அவர் இல்லாத நேரத்தில் யார் அதிகாரத்தில் இருப்பார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப். இறுதியில் தொடங்கிய போர் இன்னும் கூட முழுமையாக முடிவுக்கு வரவில்லை. உக்ரைன் நகரின் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளைக் குறி வைத்து ரஷ்யா தனது தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.

இது தொடங்கிய போது, யாரும் இந்தப் போர் இவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கவில்லை. போர் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே ஒட்டுமொத்த உக்ரைன் நாட்டை ரஷ்யா தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துவிடும் என்றே பலரும் கருதினர்,

Ex-KGB officer and a close aid Nikolai Patrushev may take charge during the absence of Russian president Vladimir Putin's during his cancer surgery: (ரஷ்ய அதிபர் புதினுக்கு ஆப்ரேஷன் ரஷ்ய அதிபரின் பொறுப்புகளைக் கவனிக்கப் போகும் நிகோலாய் பட்ருஷேவ்) All things to know about Nikolai Patrushev, who could take power on Putin's absence.