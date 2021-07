வலுக்கும் சந்தேகம்..வூஹான் மையத்திலிருந்து கொரோனா?தரவுகளை தரமறுக்கும் சீனா.. WHOஎடுத்த அதிரடி முடிவு

International

oi-Vigneshkumar

ஜெனிவா: வூஹான் மையத்தில் இருந்து கொரோனா பரவியதற்கான பல்வேறு ஆதாரங்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், கொரோனா தோற்றம் குறித்து ஆராய புதிய குழுவைச் சீனாவுக்கு அனுப்ப உலக சுகாதார அமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

உலகின் அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா தொற்றால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்துவதிலேயே அனைத்து நாடுகளும் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகின்றன.

ஆனாலும்கூட எந்தவொரு நாட்டிலும் கொரோனா பாதிப்பை முழுவதுமாக ஒழிக்க முடியவில்லை. பிரிட்டன் போன்ற வெகு சில நாடுகள் மட்டும் தீவிர கட்டுப்பாடுகள் மூலம் வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தியுள்ளது.

English summary

WHO proposed the second phase of studies into the origins of the coronavirus in China. WHO director-general Tedros Adhanom said that investigations were being hampered by the lack of raw data on the first days of the spread of Covid-19 in China.