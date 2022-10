7 குழந்தைகளில் ஒருவருக்கு மனநல பாதிப்பு.. WHO வெளியிட்ட அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்.. இந்த டேட்டாவை பாருங்க

International

oi-Halley Karthik

ஜெனீவா: உலகம் முழுவதும் உள்ள குழந்தைகளில் 7 பேரில் ஒருவருக்கு மனநல பாதிப்பு இருக்கிறது என உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த பாதிப்பு குழந்தைகளைக் கடந்து வளரிளம் பருவத்தில் உள்ள 14-17 சிறார்களிடமும் அதிகம் காணப்படுகிறது என்றும் WHO தெரிவித்துள்ளது.

ஆனால் இது குறித்து நாம் யாரும் அக்கறை கொள்வதில்லை என்றும் இப்படி ஒரு பாதிப்பு இருக்கிறது என்ற தெரிந்தாலும் நாம் அதற்கான சிகிச்சை வழங்குவதில்லை எனவும் WHO கூறுகிறது.

யார் சாமி இவன்! அச்சு அசலாக அர்னால்டு, டாம் க்ரூஸை போல முகத்தை மாற்றும் நபர்.. வாவ் வீடியோ

English summary

According to the World Health Organization, 1 in 7 children worldwide has a mental health problem. The WHO reports that the prevalence is higher than in children and in adolescents aged 14-17 years. But WHO says that none of us care about this and even if we know that there is such an effect, we do not provide treatment for it.