தொழுகை செய்யும் போது கொல்வதா? இந்தியாவில் கூட "இப்படி" நடக்காது.. பாக். அமைச்சர் திமிர் பேச்சு

"தீவிரவாதம் குறித்து பல முறை நாம் பேசிவிட்டோம். எனவே நானும் விரிவாக பேச விரும்பவில்லை. சுருக்கமாக சொல்கிறேன், ஒருகாலத்தில் தீவிரவாத விதைகளை தூவியது நாம்தான்" என பாகிஸ்தான் அமைச்சர் க்வாஜா ஆசிப் தெரிவித்தார்.

இஸ்லாமாபாத்: கடவுளை வழிபடும் போது மக்களை கொல்வது மிகவும் மோசமான செயல் என்று கூறிய பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் க்வாஜா ஆசிப், இந்தியா, இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகளில் கூட இந்த அநியாயம் நடக்காது என தெரிவித்தார்.

இந்தியாவை, ஏதோ தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் இருக்கும் நாட்டை போல குறிப்பிட்டு க்வாஜா ஆசிப் பேசியிருப்பது பெரும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது.

பாகிஸ்தானில் மசூதியில் நடத்தப்பட்ட தற்கொலை தாக்குதல் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசும் போது, இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் க்வாஜா ஆசிப்.

