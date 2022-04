ரஷ்யா வீரர்களால் பலாத்கார பயம்! முடியை குட்டையாக வெட்டி.. ஆண் போல் காட்சியளிக்கும் உக்ரைன் பெண்கள்!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரேனிய நகரமான இவான்கீவ்வில் வசிக்கும் இளம் பெண்கள் நாட்டை ஆக்கிரமித்துள்ள ரஷ்ய வீரர்களால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்வதைத் தவிர்ப்பதற்காக தங்கள் தலைமுடியைக் குட்டையாக வெட்டி ஆண்கள் போல காட்சியளிப்பதாக அந்நாட்டு அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்ய ராணுவம் போர் தொடுத்து 44 நாட்களாகி விட்ட நிலையில், தலைநகர் கீவ் உள்ளிட்ட நகரங்களைக் கைப்பற்றும் ரஷ்ய படைகளின் முயற்சி உக்ரைன் படைகளின் தீரமிக்க எதிர் தாக்குதலால் இதுவரை நிறைவேறவில்லை.

ரஷ்யாவின் போர் விதிகளை மீறிய செயலால் எனது நாடு அமைதியை இழந்திருப்பதாகவும், மக்கள் அகதிகளாக வெளியேறி வரும் நிலையில் ,குழந்தைகள் என்றும் பாராமல் அவர்கள் கொல்லப்படுவதாக உக்ரை அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

அப்படியே பாய்ந்து வந்த ரஷ்ய ஏவுகணைகள்! உக்ரைன் ரயில் நிலையத்தில் தாக்குதல்! 35 பேர் பலி.. பரபர தகவல்

English summary

Young women living in the Ukrainian city of Ivan Kiev to avoid being raped by Russian soldiers occupying the country An official in the country said that they cut their hair short and looked like men.