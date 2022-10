தனியார் தொழிற்சாலை கேண்டீனில் சாப்பிட்ட 75 பெண்களுக்கு வாந்தி மயக்கம்! ‘ஒரே பீதி’ - என்ன நடந்தது?

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே, தனியார் தொழிற்சாலையில் பல்லி விழுந்த உணவு சாப்பிட்ட 70-க்கும் மேற்பட்ட பெண் தொழிலாளர்களுக்கு திடீரென வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சம்பவத்தால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அடுத்த ஊத்துக்காடு கூட்ரோடு பகுதியில், இருசக்கரம் மற்றும் கார்ளுக்கான வயரிங் தயாரிக்கும், தனியார் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது.

இந்த தொழிற்சாலையில், வாலாஜாபாத் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த சுமார் 6 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

75 women workers who had dinner in a private factory near Kanchipuram were admitted to the hospital due to vomiting and unconsciousness.