ஸ்ரீபெரும்புதூர் தனியார் தொழிற்சாலை பெண் தொழிலாளர்கள் நலம்.. வதந்தி பரப்பினால் நடவடிக்கை: கலெக்டர்

காஞ்சிபுரம்: ஃபாக்ஸ்கான் தொழிற்சாலை விடுதியில் உணவு சாப்பிட்டதால் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பெண்கள் நலமுடன் இருப்பதாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆர்த்தி கூறியுள்ளார். சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நள்ளிரவு முதல் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் 3 ஆயிரம் பெண் தொழிலாளர்களிடம் மாவட்ட ஆட்சியர் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்ட போது இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் பெண் ஊழியர்கள் தங்கி இருந்த விடுதியில் கடந்த புதன்கிழமை வழங்கப்பட்ட உணவு தரமற்றதாக இருந்துள்ளது. அந்த உணவை சாப்பிட்ட 400க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனை தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றனர். பாதிக்கப்பட்ட பெண்களில் பெரும்பாலானோர் குணமடைந்து மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், சில பெண்கள் மருத்துவமனையில் இருந்து இன்னும் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படவில்லை.

