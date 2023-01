ஓ பன்னீர் செல்வம் பக்கம் யாருமே இல்லை.. எல்லாமே எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான்.. வாய்விட்ட அமைச்சர்! யாரு?

Kancheepuram

Nantha Kumar R

காஞ்சிபுரம்: அதிமுகவில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயல்பட்டு வரும் நிலையில் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதால் ஓ பன்னீர் செல்வம் தனி அணியாக செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் தான் ஓ. பன்னீர்செல்வம் பக்கம் யாரும் இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் தான் எல்லாரும் இருக்கிறார்கள் என அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் பரபரப்பாக பேசியுள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஶ்ரீபெரும்புதூர் அருகே படப்பையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் குன்றத்தூர் ஒன்றிய திமுக பொது உறுப்பினர்கள் கூட்டம் மற்றும் பொங்கல் தொகுப்பு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழக சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் துறை அமைச்சர் தா மோ அன்பரசன் பங்கேற்றார். 1500 திமுக நிர்வாகிகளுக்குப் பொங்கல் தொகுப்பு வழங்கினார்.

English summary

Edappadi Palanisamy is working as Interim General Secretary of AIADMK. O Panneer Selvam is working as a separate team after he has been expelled from the AIADMK party. In this case, Minister Anbarasan said sensationally that no one is on Panneerselvam's side but everyone is on Edappadi Palanisamy's side.