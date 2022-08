மை டியர் மச்சான் நீ மனசு.. டிக்-டாக் காதலிக்கு கன்னத்தில் பளார்! வீடியோவால் காலியான எஸ்.ஐ. வேலை!

Kancheepuram

oi-Rajkumar R

காஞ்சிபுரம் : காஞ்சிபுரத்தில் டிக்-டாக் பிரியா என்ற பெண்ணை சிறப்பு உதவி ஆய்வாளரான சோமசுந்தரம் தாக்கிய வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவிய நிலையில் அவரை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம் செய்து மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் தாயம்மன்குளத்தை சேர்ந்தவர் டிக்டாக் பிரியா. இவர் டிக்டாக்கில் நடித்தும், பேசியும் பல்வேறு பதிவுகளை அடிக்கடி பதிவிட்டு வந்ததால் அவருக்கு டிக்டாக் பிரியா என்று பெயர் உண்டானது. டிக்டாக் தடைக்குப் பிறகு அவர் இன்ஸ்டாகிராம், யூட்யூப் லைவ் என கடையை மாற்றிக் கொண்டார்.

இந்நிலையில் டிக்டாக் மூலம் ஏற்பட்ட பழக்கத்தில் பலருடன் தவறாக பழகிய பிரியா, பின்னர் சில மாதங்களில் பாலியல் தொழில் செய்துவந்ததாகவும் , இதனால் அவர் மீது காவல்நிலையங்களில் புகார்கள் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

English summary

The District Superintendent of Police has ordered the transfer of Special Assistant Inspector Somasundaram to the armed forces after a video showing him assaulting a girl named Tik-Dak Priya in Kancheepuram went viral on social media.