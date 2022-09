உங்க எல்லோருக்கும் நன்றி! ‘மீண்டு’ம் வந்த டான்யா! அந்த சிரிப்பு இருக்கே.. கண்கலங்கும் பெற்றோர்!

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம் : அரிய வகை முக தசை சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பாட்டிருந்த காஞ்சிபுரம் சிறுமி டான்யா தற்போது பூரணி நலம் பெற்று விட்டார் எனவும், இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் அவர் முகத்தில் ஏற்பட்ட வீக்கம் சரியாகிவிடும் என மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி வீராபுரம் ஶ்ரீ வாரி நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஸ்டீபன்ராஜ் - சௌபாக்யா தம்பதியினரின் மூத்த மகளான ஒன்பது வயதான சிறுமி டான்யா அரியவகை முகச் சிதைவு நோயால் பாதிக்கபட்டிருந்தார்.

முக அறுவை சிகிச்சை செய்ய முதல்­வர் உதவி செய்யவேண்­டும் என்று சிறுமி யின் பெற்­றோர் கண்­ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்­தனர். இதுதொடர்பாக பல்வேறு ஊடகங்களில், சமூக வலைதளங்களில் டான்யாவுக்கு உதவ வேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது.

இனி ஜாலியா விளையாடுவேன்..புன்னகை முகத்துடன் 'டான்யா’! உருகிய பெற்றோர்! நலமாக இருப்பதாக அறிக்கை!

English summary

The Kanchipuram girl danya, who was suffering from a rare type of facial muscular dystrophy, is now fully recovered and the doctors have said that the swelling on her face will get better in a couple of weeks.