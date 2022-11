60 நாளில் தீர்ந்த ஆசை! 3 மாதத்தில் கணவனுக்கு ‘ஸ்லோ பாய்சன்’? குமரியில் குமுறிய முருகன்! பின்னணி?

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி அருகே திருமணமான மூன்றே மாதத்தில் கணவனை கொலை செய்வதற்காக மனைவி ஸ்லோ பாய்சன் கொடுத்ததாகவும் தனது மனைவி மீது புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கணவர் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கேரள மாநிலத்தில் காதலனை காதலி விஷம் கொடுத்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்நிலையில் அந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து அதே பல சம்பவங்கள் வெளியாகி வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

காதலன் ஷாரோன் ராஜை கொலை செய்வதற்கு முன்னதாக காதலி கீரிஷ்மா, ஜூஸில் விஷம் கலந்து பத்து முறை சேலஞ்ச் செய்ததும். மூன்று மாதமாக கொலைக்கு ஒத்திகை பார்த்ததும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. தற்போது கீரிஷ்மா சிறையில் கம்பி எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்.

A video of a husband saying that his wife gave him slow poison to kill him within three months of their marriage near Kanyakumari and did not take action despite complaining about his wife is spreading rapidly on social media.