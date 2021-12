'மீன் கூடையா? இறங்கு இறங்கு..' குமரியில் நவீன தீண்டாமை?

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரியில் மீனவ மூதாட்டி ஒருவரை துர்நாற்றம் அடிப்பதாகக் கூறி அரசுப் பேருந்து நடத்துநர் ஒருவர் அரசுப் பேருந்தில் இருந்து இறக்கவிட்டுள்ள சம்பவத்துக்கு சமூக வலைதளங்களில் கடும் கண்டனம் எழுந்துள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் பேருந்து நிலையத்தில் "மீன் வித்திட்டா வர்ற.. நாறுது இறங்கு இறங்கு" என கூறி அரசு பேருந்தில் இருந்து நடத்துநரால் இறக்கி விடப்பட்ட மீனவ மூதாட்டி ஒருவர் பேருந்து நிலையத்தில் கண்ணீருடன் நியாயம் கேட்கும் பரிதாப வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் அருகே வாணியக்குடி மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்தவர் செல்வம், வயது முதிர்ந்த மூதாட்டியான இவர் மீன் வியாபாரம் செய்து வருகிறார். தினமும் காலை தலைசுமையாக ஆக மீன்களை சுமந்து குளச்சல் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களில் விற்பனை செய்துவிட்டு மீதமுள்ள மீன்களை மாலையில் குளச்சல் மார்க்கெட்டில் விற்பனை செய்வார்.

English summary

Kanyakumari: An old woman who was dropped off by a conductor at a bus stand in Kulachal bus stand in Kanyakumari district for allegedly stinking fish baskets has gone viral on social media with a video of her asking for justice with tears at the bus stand.