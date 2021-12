நரிக்குறவர்களை நடுவழியில் இறக்கிய விவகாரம்... அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர், நடத்துநர் சஸ்பெண்ட்

Kanyakumari

oi-Udhayabaskar

கன்னியாகுமரி : நாகர்கோவிலில் நரிக்குறவர்களை பேருந்தில் இருந்து இறக்கிவிட்ட புகாரில் பேருந்தின் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அரசுப் பேருந்தில் ஏறிய நரிக்குறவர்கள் தங்களுக்குள் தகராறில் ஈடுபட்டதால் நடத்துனர் அவர்களை பேருந்தில் இருந்து இறக்கி விட்டதாக கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலான நிலையில் அரசுப் பேருந்தின் ஓட்டுநர், நடத்துனர் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The driver and conductor of a govt bus have been suspended for dropped off the passengers halfway in nagercoil