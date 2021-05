கன்னியாகுமரியில் நீடிக்கும் கனமழையால் வெள்ளம் - ஆயிரக்கணக்கான ஹெக்டேர் விளை நிலங்கள் மூழ்கின

Kanyakumari

oi-Jeyalakshmi C

கன்னியாகுமரி: மூன்றாவது நாளாக நீடிக்கும் கனமழையால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அணைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் தாமிரபரணி, கோதையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. பல கிராமங்களில் குடியிருப்புகளை வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் கன மழையால் பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி, சிற்றார் 1, சிற்றார் 2 அணைகளில் இருந்து தொடர்ந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. கோதையாற்றில் பாயும் வெள்ளம், திற்பரப்பு அருவியை முற்றிலும் மூழ்கடித்துள்ளது.

தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையோரத்தில் உள்ள திக்குறிச்சி, குழித்துறை, மங்காடு, பரக்காணி, முஞ்சிறை, பார்திவபுரம், வைக்கலூர் போன்ற தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்போருக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளில் குடியிருப்புகளிலும், ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விளைநிலங்களிலும் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது. மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் மரங்கள் சாய்ந்து மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்து உள்ளதால், விடிய விடிய மின்சாரம் இல்லாமல் பல கிராமங்கள் இருளில் மூழ்கின.

வெப்பச்சலனம் காரணமாக குமரி மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே மழை நீடித்து வந்த நிலையில், கடந்த 25ஆம் தேதி காலையில் இருந்து பலத்த மழை பெய்ய தொடங்கியது. பலத்த சூறை காற்று மற்றும் இடி, மின்னலுடன் கனமழையாக பெய்தது. நாகர்கோவில், மார்த்தாண்டம், தக்கலை, குலசேகரம், பூதப்பாண்டி, கன்னியாகுமரி, அருமனை, திங்கள்சந்தை, குளச்சல் உள்பட மாவட்டம் முழுவதும் கன மழை கொட்டி தீர்த்தது. விடிய விடிய பெய்த மழை நேற்று காலை முதல் தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வரை எதிரொலிக்கும் யாஸ் புயல் தாக்கம்.. பெரும் காற்று, கன மழை! மரங்கள் சாய்ந்தன

English summary

Dams in Kanyakumari district are overflowing due to heavy rains that continue for the third day. Tamirabarani and Kodaiyar have been flooded due to the release of water from the Pechipparai and Perunchani dams. Residents in many villages have been affected by the floods.