நன்றி தமிழ்நாடு.. 53 கி.மீட்டரை கடந்த ராகுல் காந்தி.. ‘பெரியார் மண்’ - போட்டாரே ஒரு போடு!

கன்னியாகுமரி : தமிழகத்தில் தனது நடைபயணத்தை காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி நிறைவு செய்தார். கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான நடை பயணத்தில் 53 கி.மீ தூரத்தைக் கடந்துள்ளார் ராகுல்.

அவர் தனது பயணத்தின் இடையே பல்வேறு நபர்களையும் சந்தித்துப் பேசினார். இன்று ராகுல் காந்தியின் 4வது நாள் நடைபயணம் முடிவடைந்தது.

இன்றோடு தமிழகத்தில் நடைபயணம் நிறைவடைந்த நிலையில் நாளை கேரள எல்லையில் தனது பயணத்தை தொடங்குகிறார் ராகுல் காந்தி.

தமிழகத்தில் நடைபயணத்தை நிறைவு செய்த ராகுல் காந்தி, தமிழ் மக்களிடம் எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஈடுபாடு உண்டு. நான் பெரியார் மண்ணை விட்டு வருத்தத்துடன் திரும்பி செல்கிறேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Congress MP Rahul Gandhi completed his Bharat Jodo Yatra in Tamil Nadu. Rahul has covered a distance of 53 km on foot. Rahul Gandhi, who completed his walk in Tamil Nadu, said, “I am leaving the land of Periyar with regret."