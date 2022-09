”அன்றும், இன்றும் ஒரே கோரிக்கை தான்” ராகுல் காந்தியை சந்தித்த அனிதா சகோதரர் பேட்டி!

Kanyakumari

oi-Yogeshwaran Moorthi

கன்னியாகுமரி: இந்திய ஒற்றுமைப் பயணத்தை தொடங்கியுள்ள ராகுல் காந்தியை சந்தித்த அனிதா சகோதரர் மணிரத்தினம், தான் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் குறித்து கூறியுள்ளார்.

இந்திய ஒற்றுமைப் பயணத்தின் 2வது நாள் யாத்திரையை காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி அதிகாலை தொடங்கினார். இந்த பயணத்தை தொடங்குவதற்கு முன் தேசியக் கொடி ஏற்றி வைத்து மரியாதை செய்தார்.

ராகுல் காந்தியுடன் 50 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான நிர்வாகிகள் யாத்திரை செய்கின்றனர். பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் ராகுலுடன் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

NEET Victim Anitha's brother Mani Ratnam, who met Rahul Gandhi who has started the Bharat Jodo Yatra has spoken about his demands. He Gave Petition to Ban the NEET Exam.