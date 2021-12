Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி: மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நபர்.. குத்தாட்டம் போட்ட நண்பர்கள்

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நண்பரை பார்க்க சென்ற வாலிபர்கள் குத்தாட்டம் போட்டு நண்பரை மகிழ்வித்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அடுத்த குழித்துறை பகுதியை சேர்ந்தவர் சர்ஜின். மத்திய அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட டிக்டாக்கில் அடிக்கடி வீடியோக்களை பதிவிட்டு பிரபலம் அடைந்த இந்த இவரது நண்பர் ஒருவர் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மார்த்தாண்டம் பகுதியில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சிகிச்சை பெற்று வரும் அவரை பார்ப்பதற்காக சர்ஜின் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மருத்துவமனைக்குச் சென்றுள்ளார். பொதுவாக மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் போது, பழம், குளுக்கோஸ் வாங்கிச் செல்வது வழக்கம். ஆனால், சர்ஜினும் அவரது நண்பர்களும் செய்த செயல்தான் சமூக வலைத்தளங்களில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Video footage of teenagers dancing and cheering while visiting a friend admitted for treatment at the Marthandam Private Hospital in Kanyakumari District is now going viral on social media.