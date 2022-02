எம்ஜிஆர் கெட்டப்பில் டூயட்.. தாரை தப்பட்டைகள் முழங்க ஊர்வலம்... களைகட்டிய தேர்தல் பிரச்சாரம்..!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி நெருங்கி வரும் நிலையில் எம்ஜிஆர் கெட்டப்பில் டூயட் பாடுவது, தாரை தப்பட்டைகள் முழங்க ஊர்வலமாக சென்று வாக்காளர்களை கவர்ந்து வருகின்றனர் வேட்பாளர்கள்..

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதற்காக வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஜனவரி 30-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் 4ஆம் தேதி வரை வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யலாம்.

பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணப்பட்டு தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் பின்பு மேயர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. கரூரில் திமுக சார்பில் 41 வேட்பாளர்களும், அதிமுக சார்பில் 46 வேட்பாளர்களும் போட்டியிடுகின்றனர்.

English summary

As the date of the urban local body elections in Tamil Nadu approaches, the candidates are marching in procession to sing the duet to the MGR song and to ring the trumpets.