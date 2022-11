’டார்கெட்டை’ எப்படியும் முடிச்சுருவார்! அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை புகழ்ந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : இதற்கு முன் இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநில அரசுகளும் செய்யாத சாதனையை தமிழக அரசு செய்திருக்கிறது. இந்தச் சாதனையைத் தலைநிமிர்ந்து சொல்ல வைக்கக் காரணமாக மின் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை மனமார நான் பாராட்டுகிறேன் என அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்.

கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சியில் தமிழக மின்சாரத்துறை சார்பில் 50,000 விவசாயிகளுக்கு மின் இணைப்புகள் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். முன்னதாக ஈரோட்டில் திருமண நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டு கரூர் வந்த அவருக்கு அம்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சரான செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

நிகழ்ச்சி மேடை மாநாடு போல பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டு இருந்ததோடு கொடிகள் தோரணங்கள் என மாஸ் காட்டி இருந்தார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி. இதனால் மகிழ்ந்து போன முதல்வர் ஸ்டாலின் மேடையிலேயே அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வெகுவாக புகழ்ந்தார்

பாஜக தேர்தல் கூட்டணி? சட்டென வந்த பதில்.. “கோமாளி கட்சிய பத்தி கேட்காதீங்க” செந்தில் பாலாஜி காட்டம்!

English summary

The Tamil Nadu government has achieved a feat that no other state government in India has done before. Chief Minister Stalin has praised Minister Senthil Balaji from the bottom of my heart saying, "I wholeheartedly appreciate Minister Senthil Balaji for making me stand up and say this feat."