தமிழ்நாட்டில் விலைவாசி குறைவு.. திமுக பொற்கால ஆட்சியின் அடையாளம் இதுதான்.. முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Karur

oi-Yogeshwaran Moorthi

கரூர்: நாட்டின் மற்ற மாநிலங்களை விடவும் தமிழ்நாட்டில் விலைவாசி குறைவாக இருப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் கொங்கு மண்டலத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். நேற்று சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவை முதல்வர் ஸ்டாலின் சென்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து இன்று கரூர் மாவட்டம் கரூர் - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தடாகோவில் பகுதியில் நடந்த அரசு விழாவில் 50 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது. முதல்வர் ஸ்டாலின் பயனாளிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்புக்கான ஆணைகளை வழங்கினார்.

English summary

Chief Minister M.K.Stalin said that the soil has cooled down due to the rain, and my heart felt more happiness due to the provision of electricity connection to the farmers.