கரூர் டூ திண்டுக்கல்! 2024-ல் தொகுதி மாறுகிறாரா ஜோதிமணி எம்.பி.! பின்னணி அரசியல் என்ன?

Karur

oi-Arsath Kan

கரூர்: கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக உள்ள ஜோதிமணி, அடுத்த தேர்தலில் பக்கத்து தொகுதியான திண்டுக்கல்லில் போட்டியிடக் கூடும் என்ற பேச்சு எழுந்துள்ளது.

உள்ளூர் அமைச்சரான செந்தில்பாலாஜிக்கும் ஜோதிமணிக்கும் இடையே நிலவி வரும் பனிப்போர் தான் இதற்கு காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.

திண்டுக்கல் மக்களவை தொகுதியை பொறுத்தவரை இதற்கு முன் பல ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் வசம் இருந்த தொகுதி தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழகம் யோகிகளால் உருவாகவில்லை.. போய் படிச்சிட்டு வாங்க.. ஆளுநருக்கு ஜோதிமணி அட்வைஸ்

English summary

There is talk that Jothimani, who is a Member of Parliament from Karur, may contest in the next election from the neighboring constituency of Dindigul.