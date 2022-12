திமுகவுடன் மோதல்.. அதிமுக மாஜி அமைச்சர் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கருக்கு அடுத்த சிக்கல்..பாய்ந்தது புதுவழக்கு

Karur

oi-Nantha Kumar R

கரூர்: கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி துணை தலைவர் தொடர்பான தேர்தலில் திமுகவினர், அதிமுகவின் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. மேலும் அதிமுகவினர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடத்திய நிலையில் மாஜி அமைச்சர் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அதிரடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவராக அதிமுகவைச் சேர்ந்த எம்எஸ் கண்ணதாசன், துணை தலைவராக அதிமுகவின் தானேஷ் என்கிற முத்துகுமார் ஆகியோர் செயல்பட்டு வந்தனர்.

இதில் தானேஷ் சட்டசபை தேர்தலின்போது தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். இந்த தேர்தலில் அவர் தோல்வியடைந்தார்.

பைபாஸில் காரை மறித்த மர்மநபர்கள்! மாஜி எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் கார் கண்ணாடி உடைப்பு! கவுன்சிலர் கடத்தல்?

English summary

There was a clash between the DMK and the AIADMK in the Karur District Panchayat Deputy Chairman election. Also, when the AIADMK protested in front of the collector's office, the police registered a case against former minister MR Vijayabaskar and took action.