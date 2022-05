அண்ணாமலைக்கு புரிந்து கொள்ளும் பக்குவமும் இல்லை! அந்த சிரிப்பு இருக்கே..! கலாய்த்த செந்தில் பாலாஜி.!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : பொய் பேசுபவர்கள், எந்த பொய்யையும் அதிகமாக பேசலாம். சிலருக்கு புரிதலும் இல்லை, புரிந்து கொள்ளும் பக்குவமும் இல்லை என்று பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை குறித்த கேள்விக்கு அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பதிலளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக கலைஞரின் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

கரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் மின்னாம்பள்ளி கிராமத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் கலந்துகொண்டு விவசாயிகளுக்கு நலத்திட்டங்களை வழங்கினார்.

English summary

Minister Senthil balaji replied to a question about BJP Tamil Nadu leader Annamalai that some people do not understand and do not have the maturity to understand.