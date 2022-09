பேங்க்ல வேலை செய்யுறேன்.. கவுண்டமணி காமெடி பாணியில் ரீல் விட்ட சவுமி! கதிகலங்கிய கரூர்! இத்தனை பேரா?

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : கரூரில் அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக அமைச்சர் பெயரை பயன்படுத்தி பல லட்சம் மோசடி செய்ததாக இளம் பெண்ணை கையும் களவுமாக பிடித்து பொதுமக்கள் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த நிலையில், அப்பெண் குறித்த பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கரூர் மாவட்டம், காந்திகிராமம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் சௌமியா என்ற சபரி. இவர் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தனது உறவினர் என்று கூறி கரூர், திருச்சி மாவட்டங்களை சேர்ந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்களை ஏமாற்றி பல லட்ச ரூபாய் பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு மோசடியில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

காந்திகிராமம் பகுதியில் சௌமியா இருப்பது தெரியவந்து, அவரை கையும் களவுமாக பிடித்து பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களே பசுபதிபாளையம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ள நிலையில், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மசால் தோசை “பார்சல்”.. காங்கிரஸ் இன்னும் அனுப்பல! மோசடி பண்ணிட்டாங்க - ஏங்கும் பாஜக எம்பி தேஜஸ்வி

English summary

When a young woman was caught red-handed and handed over to the public police station for using the name of a minister to get a government job in Karur, a lot of startling information about the woman has come to light.