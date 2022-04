அனைத்து கிராமத்திலும் பாமக கொடி பறக்கனும்! இனி நீங்க பார்க்க போறது PMK 2.0! பீஸ்ட் மோடில் அன்புமணி

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : "ஒரு மாதத்தில் அனைத்து கிராமத்திலும் பாமக கொடி பறக்க வேண்டும், புதிய திட்டங்கள் வேண்டும் என்றால்,பாமக ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என மக்கள் விரும்புகின்றனர் எனவும், இனி நீங்கள் பார்க்க இருப்பது பாமக 2.0 என அக்கட்சியில் இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பாட்டாளி கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அக்கட்சியின் இளைஞரணி தலைவரும், மாநிலங்களை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்டு நிர்வாகிகளிடையே சிறப்புரை ஆற்றினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், " ஆளுநரும் தமிழக அரசும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட்டால் தமிழகத்திற்கு வளர்ச்சி கிடைக்கும். தமிழக அரசு என்பது மக்களுடைய உணர்வுகள் மக்கள் எல்லாம் ஜனநாயக முறையில் வாக்களித்து ஒரு அரசை தேர்வு செய்து இருக்கின்றார்கள்.

English summary

Anbumani Ramadoss said that the Pmk flag should fly in all the villages in a month and if there are new projects, the people want the Pmk to come to power and now what you have to see is Pmk 2.0.