இந்த வயசில் புற்றுநோயா.. கலங்கி துடித்த மகள்! சிகிச்சைக்கு முன்.. பெற்றோர் செய்த நெகிழ்ச்சி செயல்

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: இங்கிலாந்து நாட்டில் நாட்டில் உள்ள குடும்பம் ஒன்று புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட தங்களது 22 வயது இளம் பெண்ணுடன் கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடியுள்ளது.

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை வருவதற்கு இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்கும் நிலையில் முன்கூட்டியே இவர்கள் பண்டிகையை கொண்டாடியுள்ளனர்.

புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தங்களது மகளுக்கு விரைவில் சிகிச்சை தொடங்க உள்ள நிலையில் இம்முடிவை குடும்பத்தினர் எடுத்துள்ளனர்.

English summary

A family in England celebrated Christmas with their 22-year-old daughter, who was diagnosed with cancer. They have celebrated the festival early as there is still a month left for Christmas. The family has taken this decision as their daughter who is suffering from cancer is about to start treatment soon.