இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி.. இங்கிலாந்தில் இந்து முஸ்லீம் இடையே வன்முறை?.. குவிக்கப்பட்ட போலீசார்

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்து நாட்டின் லெய்செஸ்டர் நகரில் சமீபத்தில் நடந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போட்டி தொடர்பாக இந்து முஸ்லீம்களுக்கு இடையே வன்முறை ஏற்பட்டது. இதில் அங்கு அதிகளவில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இங்கிலாந்து நாட்டின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள நகரம் லெய்செஸ்டர்.

இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் இருந்து சுமார் 100 கி.மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள இந்த லெய்செஸ்டர் நகரத்தில் இந்தியர்கள் பலர் வசிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Violence broke out between Hindu Muslims in connection with the recent India Pakistan cricket match in Leicester, England. A large number of policemen have been gathered there.