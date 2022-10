தவறினை சரி செய்யவே நான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன்..பேச்சு அல்ல செயலால் நாட்டை ஒன்றிணைப்பேன் -ரிஷி சுனக்

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்து நாட்டின் பிரதமராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் தனது முதல் உரையில், "தவறுகளை சரி செய்யவே நான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன் என்றும் நமது நாட்டை வார்த்தைகளால் இன்றி செயலால் ஒன்றிணைப்பேன்" என்றும் பேசியுள்ளார்.

இங்கிலாந்து நாட்டின் 57-வது பிரதமராக ரிஷிக் சுனக் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்திய வம்சவளியை சேர்ந்த முதல் இங்கிலாந்து பிரதமர் என்ற பெருமையும் அவருக்கு கிடைத்துள்ளது.

பெரும் எதிபார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிஷி சுனக் பிரதமராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சரித்திரம் படைத்த ரிஷி சுனக்! பிரதமராக நியமித்த மன்னர் சார்லஸ்! 200 ஆண்டு வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறை

English summary

In his first speech as Prime Minister of Indian origin, Rishi Sunak, who has been appointed as the Prime Minister of England, said, "I have been appointed to right the wrongs and will unite our country by actions rather than words.