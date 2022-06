டிவி நடிகை பண்ண வேலையை பாருங்க.. கர்ப்பமாக இருக்கும்போதே தீவில்.. வெளியான "பேபி பம்ப்" போட்டோ

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பிரிட்டன் நாட்டை சேர்ந்த பிரபல நடிகை கருவுற்று இருக்கும் நிலையில், அவர் தனது நிர்வாண ஃபோட்டோக்களை பதிவிட்டுள்ளார்.

பிரிட்டன் நாட்டை சேர்ந்த பிரபல நடிகை சார்லோட் க்ராஸ்பி. இவர் அந்த நாட்டில் பல பிரபலமான சீரியல்களில் நடித்துள்ளார்.

குறிப்பாக அவர் நடித்துள்ள ஜியோர்டி ஷோர் என்ற சீரியஸ் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்று இருந்தது.

English summary

Charlotte Crosby gave her fans a great look at her blossoming baby bump on Sunday by posting snaps of herself on Instagram.(கர்ப்பமாக இருக்கும் போது பேபி பம்ப் படங்களை வெளியிட்ட பிரிட்டன் நடிகை) Charlotte Crosby latest insta post.