பிரிட்டன் ராணி எலிசபெத்தின்.. மலைக்க வைக்கும் 2.2 லட்சம் கோடி சொத்து என்னவாகும்? யாருக்கு செல்லும்

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி இரண்டாம் எலிசபெத் காலமான நிலையில். அவரது பல கோடி மதிப்பிலான சொத்து என்னவாகும் என்பது குறித்துப் பார்க்கலாம்.

பிரிட்டன் வரலாற்றில் மிக அதிக காலம் ஆட்சி செய்தவர் என்ற சிறப்பை பெற்றவர் மகாராணி இரண்டாம் எலிசபெத். இவர் சுமார் 75 ஆண்டுகள் பிரிட்டன் மகாராணியாக இருந்தவர்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே உடல்நிலைப் பிரச்சினைகளால் அவதிப்பட்டு வந்த மகாராணி இரண்டாம் எலிசபெத், இந்திய நேரப்படி நேற்று இரவு காலமானார்.

ராணி 2-ம் எலிசபெத் கலந்து கொண்ட ஒரே திரைப்பட படப்பிடிப்பு மருதநாயகம்- கமல்ஹாசன் நெகிழ்ச்சி இரங்கல்

