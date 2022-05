டேன்ஞர்! பாஜகவின் வெறுப்புவாதம்.. பாகிஸ்தானில் நடந்ததை போலவே.. பட்டியலிட்டு எச்சரிக்கும் ராகுல்

London

லண்டன்: கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பாஜகவைக் கடுமையாகத் தாக்கி பேசிய ராகுல் காந்தி, இந்தியா- சீனா விவகாரம் குறித்தும் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

லண்டனில் உள்ள கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த ஐடியாஸ் ஃபார் இந்தியா மாநாட்டில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் வயநாடு எம்பியுமான ராகுல் காந்தி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தியாவில் இருந்து ராகுல் காந்தி மட்டுமின்றி சீதாராம் யெச்சூரி, சல்மான் குர்ஷித், தேஜஸ்வி யாதவ், மஹுவா மொய்த்ரா, மனோஜ் ஜா உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

India is witnessing an attack on the institutions that built the country says Rahul Gandhi: (பாஜகவின் அரசியல் குறித்து லண்டனில் விளக்கிய ராகுல் காந்தி) Rahul Gandhi's speech in Ideas for India conference at Cambridge University in London.