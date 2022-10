லிஸ் ட்ரஸ் ராஜினாமா.. மேஜிக் செய்வாரா ரிஷி சுனக்? இங்கிலாந்தின் புது பிரதமராக யாருக்கு வாய்ப்பு?

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: பிரிட்டனில் பொருளாதார நெருக்கடி தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், கடும் போட்டிகளுக்கு மத்தியில் அந்நாட்டு பிரதமராக தேர்வான லிஸ் டிரஸ் நேற்று பதவி விலகினார்.

இந்நிலையில் தற்போது புதிய பிரதமருக்கான போட்டியில் இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் வெற்றி பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இவர் மட்டுமல்லாது, பென்னி மோர்டான்ட், பென் வாலஸ், ஜெர்மி ஹன்ட்டின் மற்றும் போரிஸ் ஜான்சன் ஆகியோரும் புதிய பிரதமர் பதவிக்காக போட்டியிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

As the economic crisis in Britain intensified, Liz Truss, who was elected as the country's prime minister, resigned yesterday amid fierce competition. In this case, Rishi Sunak, who is of Indian origin, is expected to win the race for the new Prime Minister. Besides him, Benny Mordant, Ben Wallace, Jeremy Hunt and Boris Johnson are also expected to compete for the new prime ministership.