உங்களுக்கு கேன்சர் வந்திருக்கு.. கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து அனுப்ப நினைத்து நோயாளிகளை அலறவிட்ட ஆஸ்பத்திரி!

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு கூற நினைத்து நோயாளிகளுக்கு உங்களுக்கு நுரையீரல் கேன்சர் இருப்பதாக கூறி இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை நோயாளிகளை அலற வைத்துள்ளது.

அதுவும் 8 ஆயிரம் நோயாளிகளுக்கு இப்படி ஒரு குறுந்தகவலை தவறுதலாக அனுப்பி கிறிஸ்துமஸ் தினத்தின் போது மன உளைச்சலுக்கு நோயாளிகளை தள்ளியிருக்கிறது.

அதன்பிறகே தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தின் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

English summary

A hospital in England has left patients screaming by telling patients you have lung cancer just in time for Christmas and New Year. It also mistakenly sent 8,000 patients such a distressing SMS, sending them into distress over Christmas Day.