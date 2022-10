கொடூரம்! சிறுமிக்கு வெறும் 6 வயசு தான்.. பலாத்காரம் செய்த 10 வயது சிறுவன்! வெலவெலத்து போன பொதுமக்கள்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் நடந்துள்ள பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் அங்கு ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையே அதிரச் செய்து உள்ளது.

இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் மைனர் சிறுமிகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

இது ஒரு பக்கம் என்றால் மைனர் சிறுவர்களே குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபடுவதும் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளது.. அப்படியொரு சம்பவம் தான் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் நடந்து இருக்கிறது.

10 year old arrested for for raping 6 year old A six-year-old girl raped by a 10 year old minor of the village: Uttar Pradesh girl raped by another minor boy.